Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch, zwischen 1.30 und 7.30 Uhr, einen Rollladen an einer Gaststätte in der Meersburger Straße in Fischbach aufgestemmt. Sie ließen laut Polizei dann aber von ihrem Vorhaben ab. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07545 / 17 00 entgegen.