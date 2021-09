Unbekannte haben sich am Sonntag zwischen 15.30 Uhr und 21 Uhr Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Karlstraße verschafft und brachen dort eine Wohnungstür gewaltsam auf. In der Wohnung durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räume und entwendeten einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und nimmt sachdienliche Hinweise unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen.