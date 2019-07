Einbrecher sucht nach Wertsachen

Ein unbekannter Täter ist laut Polizeibericht in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Zeitraum zwischen 22 und 7 Uhr in ein Wohnhaus in der Hauptstraße in Ailingen eingebrochen.

Der Unbekannte schlug laut Polizei ein Fenster im Erdgeschoss ein und verschaffte sich so Zutritt zum Wohnhaus. Anschließend durchsuchte er mehrere Zimmer und die darin befindlichen Schränke vermutlich nach Wertsachen. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Friedrichshafen erbittet sachdienliche Hinweise unter Telefon 07541 - 701-0.