Ein unbekannter Täter ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in die Gaststätte eines Vereinsheims in der Fischerstraße eingestiegen. Der Unbekannte überwand laut Polizei ein gekipptes Fenster und gelangte so in die Räume ein. Daraus entwendete er bisherigen Erkenntnissen zufolge ein Radio.