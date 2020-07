Ein Unbekannter ist in der Nacht von Freitag auf Samstag durch ein Erdgeschossfenster in einen Lehrsaal der Handwerkskammer Ulm in der Friedrichshafener Steinbeisstraße eingestiegen. Er entwendete zwei Laptops (Lenovo V320-17 sowie HP ProBook 470 G5) sowie einen Beamer (Acer P7500).

Wer Hinweise zu Täter oder Diebesgut geben kann, meldet sich unter der Nummer 07541 / 70 10.