Ein unbekannter Täter hat sich am Sonntag zwischen 9 und 18.45 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der Bachstraße verschafft. Das berichtet die Polizei in ihrem Pressebericht. Der Unbekannte durchsuchte die Räume nach Diebesgut und entwendete Bargeld sowie Schmuck.

Personen, die am Sonntag Verdächtiges wahrgenommen haben, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirvier Friedrichshafen, Telefon 07541 / 70 10, zu wenden.