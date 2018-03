Auf Apple-Computermäuse hatte es ein unbekannter Einbrecher am Sonntag gegen 5.45 Uhr in einem Geschäft in der Werastraße abgesehen. Der Täter gelangte in das Gebäude des dortigen Apple-Stores, indem er eine Scheibe einschlug, trat mehrere Innentüren ein und wurde schließlich von einem Augenzeugen im Geschäft ertappt. Er konnte unerkannt mit seiner Beute im Wert von rund 200 Euro flüchten. Der Mann ist etwa 1,75 Meter groß, trug einen dunklen Kapuzenpulli, sein Gesicht war vermummt.