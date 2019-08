Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Sonntag zwischen 0.30 und 3 Uhr in ein Wohnhaus im Schlosshaldenweg in Raderach eingedrungen. Laut Polizeibericht öffnete er zuvor gewaltsam die Terrassentür. Er hat eine Handtasche mit einem Geldbeutel entwendet, in dem sich etwa 60 Euro Bargeld sowie zwei Bankkarte und diverse Papiere befanden.

Vermutlich ist der gleiche Einbrecher in derselben Nacht auch über eine zuvor aufgebrochene Terrassentür in ein Wohngebäude im Lehrenweg gelangt und hat dort mehre Räume durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht geklärt werden.