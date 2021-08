Einbrecher steigt in Vereinsheim der Sportfreunde ein

Ein Unbekannter hat sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Sportfreunde Friedrichshafen in der Waggershauser Straße verschafft. Der Einbrecher schob laut Polizeibericht einen Rollladen hinauf und schlug die darunterliegende Fensterscheibe ein, durch die er daraufhin in den Gastraum einstieg. Dort wurde er den ersten Ermittlungen zufolge nicht fündig und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Der durch den Einbruch verursachte Sachschaden wird von der Polizei auf mehrere Hundert Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen.