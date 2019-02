Ein unbekannter Täter hat sich in der Nacht zum Dienstag, zwischen 1.30 und 2.30 Uhr, Zutritt in eine Spielothek in der Ehlersstraße verschafft. Er hatte es auf den Inhalt mehrerer Geldspielautomaten abgesehen, wie die Polizei mitteilt. Der Unbekannte hebelte in den Räumlichkeiten vier Spielautomaten auf und entnahm das darin befindliche Geld in bislang unbekannter Höhe