Zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag ist ein Unbekannter in die Geräteschuppen mindestens dreier Gartenlauben im Manzeller Hölzle eingebrochen, wie die Polizei mitteilt. In mindestens zwei Fällen brach er die Türen gewaltsam auf. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen in allen Fällen nichts. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 07541 / 70 10.

