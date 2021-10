Ein Einbrecher hat am vergangenen Wochenende versucht, die Tür zum Proberaum der Festhalle in der Koberstraße in Fischbach aufzubrechen, teilt die Polizei mit. Wie der Täter zuvor in den Flur der Halle gelangt war, versucht der Polizeiposten Immenstaad derzeit zu klären. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07545 / 17 00 zu melden.