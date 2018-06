Mit brachialer Gewalt haben Unbekannte laut Polizei in der Nacht zum Sonntag die Eingangstür zum Kiosk am Kreisverkehr Charlotten-/Riedleparkstraße in Friedrichshafen aufgebrochen. Im Verkaufsraum entwendeten sie eine Geldkassette mit rund 120 Euro Bargeld und hebelten anschließend noch die Tür zum Warenlager auf.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen.