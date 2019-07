Unbekannte sind am frühen Montagmorgen gegen 3.15 Uhr ein ein Fotogeschäft in der Wilhelmstraße eingebrochen. Wie die polizei mitteilt, verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und schlugen mehrere Glasvitrinen ein. Sie erbeuteten eine umfangreiche Fotoausrüstung mit einem Gesamtwert im fünfstelligen Euro-Bereich. Durch die Geräusche und den Einbruch lösten sie die Alarmanlage aus, auch mehrere Anwohner wurden dadurch auf das Geschehen aufmerksam und alarmierten die Polizei. Noch vor Eintreffen mehrerer Streifenwagenbesatzungen am Tatobjekt konnten die Unbekannten in einem schwarzen VW Golf flüchten. Hierbei wurden mindestens zwei Personen beobachtet. Eine sofort eingeleitete Großfahndung der Polizei blieb bislang erfolglos. Am Tatort konnten entsprechende Spuren gesichert werden, die polizeilichen Ermittlungen dauern an.