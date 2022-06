Einbrecher stehlen Spielekonsolen

Unbekannte sind am Samstag zwischen 8 und 20.30 Uhr in eine Wohnung in der Straße Kirchbühl in Ettenkirch eingestiegen. Hierfür wurde laut Polizeibericht die Eingangstüre aufgebrochen. Aus den Räumlichkeiten wurden diverse Technikartikel wie eine X-Box und eine Playstation 5 im Wert von etwa 2500 Euro entwendet. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541 / 70 10, in Verbindung zu setzen.