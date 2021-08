Einbrecher scheitert an Wohnungstür

Ein bislang unbekannter Einbrecher hat im Zeitraum von Donnerstag, 12.30 Uhr, bis Freitag, 2.10 Uhr, versucht, in eine Wohnung in der Hofener Straße zu gelangen. Der Unbekannte setzte an der Wohnungstür mehrmals mit einem Hebelwerkzeug an, scheiterte jedoch und verließ unverrichteter Dinge den Tatort. An der Tür entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Im weiteren Verlauf entwendete der Täter die Namensschilder des Bewohners an Briefkasten und Türklingel.