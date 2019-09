Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen Montag, 13.30 Uhr, und Dienstag, 13.30 Uhr, versucht, in eine Wohnung in der Daimlerstraße in Fishbach einzubrechen. Laut Polizeibericht konnten entsprechende hebelspuren festgestellt werden. Die Tür hielt dem „Angriff“ jedoch stand, heißt es weiter. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen.