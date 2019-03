Unbekannte haben am Dienstag in der Zeit zwischen 12.15 Uhr und 15.15 Uhr versucht, in eine Wohnung in der Bodelschwinghstraße einzubrechen. Wie die Wohnungsinhaber bei ihrer Rückkehr bemerkten, hatte man versucht, die Türe aufzuhebeln und hierbei neben dem Türrahmen auch das Schloss beschädigt. Der Manipulation hielt die Türe aber stand, sodass lediglich nicht unerheblicher Sachschaden, jedoch kein Diebstahlsschaden verursacht wurde.