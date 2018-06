Unbekannte Täter sind am sonntag zwischen 1.30 und 3.30 Uhr in eine Gaststätte in de rSeestraße eingestiegen und haben einen Tresor entwendet, in dem sich die Tageseinnahmen befanden. Sie stiegen vermutlich über ein gekipptes Fenster in das Lokal ein, schreibt die Polizei. Hinweise nimmt das Polizeirevier unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen.