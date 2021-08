Nach einem versuchten Einbruch in eine Gaststätte in der Hans-Schnitzler-Straße am Donnerstagmorgen gegen 2.30 Uhr ermittelt die Polizei Friedrichshafen. Ein Unbekannter warf laut Polizeibericht eine Scheibe mit einem größeren Stein ein und versuchte dann, durch das Fenster in das Gebäude zu gelangen. Nachdem er dabei den Alarm auslöste, flüchtete der Täter ohne Diebesgut. Der verursachte Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro beziffert.