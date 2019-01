Zwischen dem 28. Dezember und dem 1. Januar drangen unbekannte Täter gewaltsam in der Allmandstraße in ein Fitnessstudio ein. Aus einem Büroschrank entwendeten sie eine silberne Kassette mit Bargeld. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/7010, in Verbindung zu setzen.