ein Einbrecher ist in der Nacht auf Montag in eine Bar in der Meersburger Straße in Fischbac heingestiegen. Laut Polizei verschaffte er sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Gastraum. Er hebelte zielgerichtet zwei Spielautomaten auf und entwendete Bargeld. Der Polizeiposten Immenstaad ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 07545 / 17 00.