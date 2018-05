Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Mittwoch, zwischen 17 Uhr und 7.40 Uhr, in ein Bürogebäude am Bahnhofspatz eingestiegen. Laut Polizei erbeutete der Unbekannte rund 700 Euro Bargeld.

Der Einbrecher war zunächst über einen Zaun geklettert und hatte am Gebäude anschließend ein Fenster eingeschlagen, über das er in die Räumlichkeiten einstieg. Dort entwendete er aus einem Schrank zwei Geldkassetten und verließ das Gebäude anschließend wieder durch das zuvor gewaltsam geöffnete Fenster, an dem erheblicher Sachschaden entstand.

Um Täterhinweise bittet das Polizeirevier Friedrichshafen unter Telefon 07541 / 70 10.