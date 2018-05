Einbrecher erbeutet 700 Euro am Bahnhofplatz

Bei einem Einbruch in einem Bürogebäude am Bahnhofplatz Friedrichshafen in der Nacht zu Mittwoch hat ein Einbrecher Bargeld in Höhe von 700 Euro erbeutet.

Der Einbrecher soll über den Zaun geklettert sein und die Scheiben eines Bürofenstern eingeschlagen haben, um in das Gebäude zu gelangen. Im Bürogebäude angekommen, entwendete er zwei Geldkassetten aus einem Schrank und gelangte über das zerstörte Fenster wieder nach draußen.

Dabei ist laut dem Bericht der Polizei ein erheblicher Sachschaden entstanden.

Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet Zeugen unter der Telefonnummer 07541/7010 um Hinweise.