Einblicke und Informationen zu Projekten von Airbus Defence and Space

Die Häfler Betriebs- und Personalräte trafen sich zum traditionellen Empfang dieses Mal bei der Airbus Defence and Space GmbH Friedrichshafen in Immenstaad. Wie die Stadtverwaltung mitteilt folgten rund 100 Betriebs- und Personalräte aus Industrie, Gesundheitswesen, Polizei, Kirche und Verwaltung der Einladung von Oberbürgermeister Andreas Brand, DGB Regionalsekretär Frank Kappenberger und Betriebsseelsorger Werner Langenbacher.

Bei einem rund zweistündigen Standortrundganger hielten sie Einblicke und spannende Informationen zu einigen Projekten von Airbus Defence and Space . Im Anschluss begrüßte Oberbürgermeister Andreas Brand die Gäste.

„Ich freue mich, dass Sie alle unserer Einladung gefolgt sind. Nach einer längeren Pause können wir uns endlich wieder persönlich treffen und miteinander ins Gespräch zu kommen“, sagte er. Die Themen seien in den vergangenen Jahren nicht ausgegangen. Er sprach die immer schwieriger werdende Situation an, Fachpersonal zu gewinnen, die Inflation, wie man sie schon lange nicht mehr kannte, den Krieg mitten in Europa und eine Arbeitswelt, in der das Tempo für Entscheidungen immer schneller wird.

„Wir müssen immer mehr Zeit investieren, um neue Mitarbeitende zu gewinnen“, berichtete er. Brand machte aber auch deutlich, dass es wichtig sei, den Mitarbeitenden, die schon seit 25 Jahren und länger im Betrieb arbeiten, das gleiche Maß an Aufmerksamkeit entgegen zu bringen, wie man es neuen Mitarbeitenden entgegenbringt.

Betriebsseelsorger Werner Langenbacher betonte, dass auch in der Arbeitswelt erst der Mensch und dann die Arbeit kommen müsse. „Dies geschieht nicht von alleine. Als Personal- und Betriebsräte sorgen Sie dafür, dass die Beschäftigten die Wertschätzung erfahren, die ihnen zusteht“, sagte er. Er gab den Anwesenden mit auf den Weg: „Lasst Euch nicht entmutigen.“

Für den DGB unterstrich Frank Kappenberger, DGB-Regionalsekretär, die wichtige Aufgabe der Betriebs- und Personalräte. „Die Statistik zeigt, dass Betriebe mit Mitbestimmung erfolgreicher sind als Betriebe ohne Mitbestimmung“.

Frank Iwer, Personalleiter Deutschland der ZF Friedrichshafen AG, thematisierte die „Betriebliche Mitbestimmung in Zeiten der Krise und Transformation“. Mitbestimmung, sagte Iwer, sei sehr komplex, alles passiere parallel. Konflikte werde es immer geben. An die Seite der Arbeitgeber gerichtet sagte er, sie müssten mehr Vertrauen in die Mitarbeitenden setzen. „Wir sollten uns gegenseitig nicht überfordern. Wir brauchen Achtsamkeit im Umgang miteinander“.