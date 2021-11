Einblicke in MINT Berufe

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Was ich genau nach der 10. Klasse machen will, weiß ich noch nicht? Ich bin gut in Mathe und Physik. Da dachte ich, ich informiere mich, schaden kann es nicht und hilft beim Bewerbungsschreiben allemal. Monika Martin, Projektleitung vom Berufsorientierungsprojekt GDA, begleitet ein ganzes Schuljahr neun Schülerinnen bei der Berufsorientierung und stellt ihnen MINT Berufe direkt bei den Unternehmen der Region vor. Die GirlsDayAkademie wird zum ersten Mal von den Firmen in der Region und der Siloha Stiftung finanziell unterstützt.

In einer spannenden Auftaktveranstaltung lernten sich am Mittwoch, 10. November 2021 die Teilnehmerinnen und Kooperationspartner der diesjährigen GirlsDayAkademie (GDA) an der Mädchen- und Jungenrealschule St. Elisabeth kennen. Schülerinnen der 9. Klasse bei der Berufsorientierung zu unterstützen, sie für technische Berufe zu begeistern und ihnen die Möglichkeit zu eröffnen MINT Berufe live in den Unternehmen der Region zu erleben, ist das Ziel des Projektes.

Mit warmen Worten begrüßte Schulleiterin Sabine Schuler-Seckinger eingangs die neun Neuntklässlerinnen sowie die Vertreterinnen und Vertreter der beteiligten Unternehmen und Institutionen. Sie dankte den an St. Elisabeth für das Thema „Berufsorientierung“ Verantwortlichen, Raphaela Walter und Sandra-Karola Meier, sowie der Projektleiterin von BBQ Bildung-und Berufliche Orientierung gGmbH, Monika Martin für die Unterstützung und die Organisation. Die GirlsDayAkademie ist seit 2008 ein fester Bestandteil der Berufsorientierung an der St. Elisabeth Schule, so Frau Schuler-Seckinger, mit „alten Hasen“ wie Rolls Royce Soliton, ehemals MTU, und mit neuen Unternehmen wie ifm electronic GmbH und Stadtwerk am See.

Zum ersten Mal ist die GirlsDayAkademie privatfinanziert. Mit einem großen finanziellen Beitrag engagiert sich die Siloha Stiftung neben den beteiligten Unternehmen an der Berufsorientierung. Es ist für unsere Stiftung eine Herzensangelegenheit Jugendliche bei der Berufsorientierung zu unterstützen und ihnen so einen festen Stand im Leben zu ermöglichen, so Frau Dr.Höhne.

Unternehmen wie Zeppelin Systems GmbH, Rolls-Royce Power Systems AG, ifm elektronik GmbH, ZF Friedrichshafen AG, Stadtwerk am See und das Landratsamt Bodenseekreis sind aktive Partner dieses Kooperationsprojektes. Sie möchten auf ihre Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten hinweisen und dafür werben, dass die jungen Menschen in ihrer Region bleiben.