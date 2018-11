Diese zehn Tage wird Prof. Ulrich Walter nie vergessen: Am 26. April 1993 brach er gemeinsam mit seinem deutschen Kollegen Hans Schlegel und fünf US-Astronauten mit dem Space-Shuttle Colombia zur D2-Mission auf. Bis 6. Mai 1993 betreuten Ulrich und seine Kollegen 89 Experimente aus den Bereichen der Materialwissenschaft, Physik, Erderkundung, Medizin, Biologie und Robotik. Am Dienstag, 20. November, spricht Prof. Ulrich Walter im Dornier-Museum in Friedrichshafen über seine Zeit als Astronaut – dem deutschen Astronautenteam gehörte er von 1987 bis 1997 an. Der Titel seines Vortrags: „Für die Erde ins All.“ Auch seine Kollegin Samantha Cristoforetti, 2015 Astronautin auf der Internationalen Raumstation ISS, wird referieren. Der Titel ihres Vortrags: „Human Spaceflight – The International Space Station and Beyond“. Der Abend steht unter dem Motto „Vom Spacelab zu ISS – Forschung in der Schwerelosigkeit.“

„Hätte ich die Möglichkeit, würde ich sofort wieder ins All fliegen.“ Prof. Ulrich Walter, seit März 2003 Professor für Raumfahrttechnik und Inhaber des gleichnamigen Lehrstuhls an der Technischen Universität München, sprüht auch noch 25 Jahre nach der D2-Mission vor Begeisterung. „Es war eine tolle Zeit der Aufbruchsstimmung. Leider gibt es das Shuttle und auch die Mission nicht mehr.“ Als „sehr beeindruckend“ bezeichnet Walter sowohl den Start mit einer Beschleunigung auf dreifache Erdbeschleunigung als auch den Flug. „Für mich war der Flug wie das Sahnehäubchen auf dem Kuchen, die Krönung all dessen, was wir gelernt haben.“ Der Blick von oben auf die Erde, „die Möglichkeit eines anderen Sehens“ begeistert den früheren Astronauten noch heute. „Unser Denken, wir seien die Krönung der Schöpfung, zählt nicht mehr. Man blickt auf die Erde, und man erkennt, die interessiert es nicht, ob wir da sind oder nicht.“ Ulrich Walter sagt auch: „Von oben wird deutlich, dass es in der Natur keine Grenzen, sondern nur Kontinente und Wasser gibt. Die Grenzen existieren nur in unseren Köpfen, lösen Kriege aus, die nicht notwendig wären.“

89 Experimente in zehn Tagen – aus heutiger Sicht eine unglaublich hohe Zahl für diese kurze Zeit. Die Astronauten konnten beispielsweise wissenschaftlich belegen, warum Pilze, die keinerlei Sinnesorgane haben, wissen, wo oben und unten ist: In ihrem Zellinnern haben sie ein so genanntes endoplasmatisches Retikulum, das aufgrund seiner gefalteten Struktur die Orientierung der Gravitation feststellen kann. Für sein eigenes Experiment hatte Ulrich Walter einen kleinen Stabmagneten mitgenommen. Er zeigte damit, dass es auch im Weltall ein Magnetfeld gibt: der Stabmagnet pendelte. An der Pendelfrequenz konnte er Stärke und an der mittleren Ausrichtung die Richtung des Magnetfeldes festmachen. „Faszinierend“, fasst der Wissenschaftler zusammen, sei es gewesen, Experimente machen zu können, die zuvor auf der Erde nicht möglich waren und in die Grundlagen gehen. „Das spornt einen natürlich an.“

Zehn Tage konnte die Crew im Weltall bleiben – der für die damalige Zeit und für die Mission mit sieben Astronauten längste Zeitraum. Der Blick zurück ist für Walter Ulrich auch mit Wehmut verbunden. „Ja, man kann wohl sagen, dass ich die Raumfahrt gerne gemacht habe. Sie ist unglaublich faszinierend. Nicht nur wegen der Experimente, sondern auch, weil wir in einer Menschengeneration leben, die zum ersten Mal so etwas machen kann. In Tausenden von Jahren wird man noch darüber reden, dass diese Menschen damals angefangen haben, einen Fuß in den Weltraum und auf andere Planeten zu setzen.“

Das schlechte Standing der Raumfahrt in Deutschland, ganz nach dem Motto: „Die Raumfahrt braucht man nicht unbedingt“ beklagt Ulrich Walter zutiefst. Dabei hätten mittlerweile viele ein Navigationsgerät, fast jeder empfange Fernsehprogramme. Viele wüssten nicht, dass dahinter die Raumfahrt stehe. „Die Leute sollen verstehen, dass Raumfahrt die Qualität unseres Lebens verbessert“, wünscht sich Ulrich Walter.

Die Zukunft der Raumfahrt sieht der Wissenschaftler nicht vorrangig in Missionen zum Mond oder zum Mars. Als vorbildlich führt er Bavaria One an, das neue bayerische Raumfahrtprogramm, das die Raumfahrt zu einer bayerischen Schlüsseltechnologie machen will. Sein Leitbild laute „Raumfahrt zum Nutzen der Gesellschaft: Für die Erde ins All.“ Ulrich Walter: „Man weiß, dass man mit Hilfe von Satelliten die Erde besser beobachten kann. Man kann beispielsweise feststellen, wo Äcker besonders fruchtbar sind und wo weniger. Darauf kann man mit individueller Düngung reagieren.“ Studien hätten belegt, dass man mit 15 Prozent weniger Düngergaben 17 Prozent mehr Erträge erwirtschaften können. Für Ulrich Walter der Beleg, dass über die Raumfahrt „unsere Lebensverhältnisse verbessert werden können, Dinge, von denen der Mensch etwas hat“. Nebenbei gehe es auch um die benannte Raumfahrt. „In den 30er, 40er-Jahren werden wir dann erstmals einen Fuß auf den Mars setzen. Dann, so der Wissenschaftler, könne eine Frage beantwortet werden, die die Menschen seit langem umtreibt: „Gab es vor vier Milliarden Jahren ein anderes Leben außerhalb der Erde?“