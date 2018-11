Ein Zugang, ein Abgang und ein Geschäftswechsel an der Friedrichstraße

Es tut sich was an der Friedrichstraße: Während nach einem totalen Räumungsverkauf im bisherigen Modehaus Gerry Weber demnächst ein Markenwechsel ansteht, wird voraussichtlich im Frühjahr im Haus Nummer 39 ein Dienstleister ein- und im Haus Nummer 61 das Möbel- und Deko-Geschäft Infinity ausziehen. Letzteres Gebäude soll saniert oder durch einen Neubau ersetzt werden.

„Alles muss raus.“ Die Botschaft an der Eingangstür zum Modehaus Gerry Weber ist eindeutig: Kleidung des in finanzielle Schieflage geratenen Branchenriesen aus dem westfälischen Halle wird es in der Friedrichstraße 81 bald nicht mehr geben. Das Häfler „House of Gerry Weber“ gehört zum Tettnanger Modehaus Huchler 1848, das in Friedrichshafen eine Filiale in der Karlstraße 42 betreibt - und auch in der Friedrichstraße 81 weitermachen will. Allerdings nicht mit der Marke Gerry Weber. Welche Art von Mode dort künftig angeboten wird, dazu will sich Inhaber Arnulf Huchler gegenüber der Schwäbischen Zeitung noch nicht äußern.

Recht vage sind auch noch die Aussagen von Prisma-Geschäftsführer Stefan Nachbaur zur Friedrichstraße 39 (neben Seestatt). Immerhin: Dass mittlerweile ein Mieter für die Ladenfläche im Erdgeschoss gefunden ist, bestätigt er. In den nächsten Tagen soll der Mietvertrag unterzeichnet werden. So lange die Tinte noch nicht getrocknet ist, will Nachbaur auch noch nicht verraten, wer der Mieter sein wird – lediglich, dass es sich um einen Dienstleister handelt. „Wir wollten für diese Fläche eigentlich Handel und hatten auch zwei, drei aussichtsreiche Interessenten. Die haben sich dann aber für andere Standorte entschieden“, sagt Nachbaur. In den nächsten Wochen sollen die Räumlichkeiten bedarfsgerecht ausgebaut werden, voraussichtlich ab März werden sie dann vom neuen Mieter belegt sein.

Offen ist derzeit noch die künftige Nutzung des Gebäudes Friedrichstraße 61 (ehemals Binzberger). Gegenüber der Schwäbischen Zeitung bestätigt der Eigentümer, dass es für eine Sanierung vorbereitet und deshalb von Dauermietern geräumt werde. Zu diesen Mietern zählt auch Stefan Schädler, der mit seinem Möbel- und Deko-Geschäft Infinity voraussichtlich im Mai an einen anderen Standort umziehen wird. „So eine Sanierung braucht Zeit. Und das Geschäft ein halbes Jahr zu schließen, ist für mich keine Option“, sagt er. Wohin genau er umziehen wird, will er noch nicht sagen, in der Innenstadt wird er aber bleiben, weil Touristen und Messebesucher wichtig für sein Geschäft seien.

„Brett vor dem Kopf“

Ob das Gebäude Friedrichstraße 61 tatsächlich saniert oder durch einen Neubau ersetzt wird, ist offenbar noch nicht final entschieden. „Der Vorteil einer Sanierung wäre, dass mit überschaubaren Mitteln von zirka 1,7 Millionen Euro ein schönes renoviertes Gebäude entsteht, das zudem noch die von der Stadt gewünschten Lochfassaden bereits repräsentiert“, schreibt der Eigentümer, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, auf Anfrage in einer E-Mail. Das Gebäude bliebe demnach wie es ist, „das scheint der Mehrheit hier so zu gefallen“. Dass er persönlich das etwas anders sieht, daraus macht er keinen Hehl: „Die Alternative hierzu wäre ein toller, architektonisch mutiger Entwurf, der einer Stadt mit dem Logo ,Friedrichshafen, Seeblick mit Weitsicht’ tatsächlich entspricht. Wenn jedoch von den Verantwortlichen entschieden wird, den Seeblick mit zusätzlichen Schiebeelementen zu verhindern – siehe den derzeit entstehenden Neubau Friedrichstraße 63 (ehemals Schöllhorn) – fällt die Entscheidung schwer, in einen Neubau zu investieren.“

Der Hauseigentümer verweist ferner auf andere Städte, wo Neubauprojekte am Wasser das Ziel hätten, die Sicht zum Wasser hin möglichst frei und offen zu halten. „Warum man sich in Friedrichshafen ein ,Brett vor dem Kopf’ selbst verordnet, mögen andere beurteilen“, schreibt er. Leider hätten sich die Verantwortlichen an diesem Punkt „festgebissen“ und bewegten sich „keinen Millimeter“ auf die Eigentümer zu. Das führe dazu, dass über viele Jahre hinweg nichts passiere. Eines sei jedoch gewiss: „Nicht die Eigentümer prägen das zukünftige Gesicht dieser Straße, sondern diejenigen, die diese Entscheidungen und Vorgaben festlegen. Wenn es dann einst doch keine Prachtstraße wird, sondern in Form und Größe eher einer gleich geformten Plattenbau-Straße ähnelt, werden diejenigen, die jetzt entscheiden, vielleicht nichts damit zu tun haben wollen. Oder: Alle jubeln und finden es schön und gelungen.“