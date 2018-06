Ein Ziel hat der Chancenlose schon erreicht

Er hat keine Chance, doch die will er nutzen: Andreas Theurer, Gastronom, Logistiker – und Bewerber für den Häfler Oberbürgermeisterposten.

Wie kommt man als Betreiber eines Restaurants und eines Rock-Cafés, der zudem im Hauptberuf bei ZF arbeitet, auf die Idee, sich um das Amt des Oberbürgermeister in Friedrichshafens zu bewerben? Dies ist wohl die meistgestellte Frage an Andreas Theurer in den vergangenen Tagen. Ganz einfach, erklärt der 54-Jährige. Vor einigen Jahren seien einige Mitarbeiter des Rathauses in seinem Lokal als Gäste eingekehrt. Dabei sei das „eine oder andere Streitgespräch“ geführt worden, berichtet Andreas Theurer. „Einer hat dann gesagt: , G’schwätzt isch immer glei’. Lass’ Dich halt als OB aufstellen.’“ Diese Ansage sei ihm immer wieder im Kopf herumgespukt. „Ziemlich merkwürdig“ fand er schließlich, dass die Parteien keinen Gegenkandidaten für Andreas Brand nominiert hatten. Nachdem er davon ausgegangenen war, dass der Amtsinhaber allein ins Rennen gehen würde, besorgte er sich die Bewerbungsunterlagen. Auf Listen, die bei ihm auf dem Tresen auslagen, sammelte der Gastwirt innerhalb eines Wochenendes die benötigten 100 Unterschriften. „Ich war total überrascht über den Zuspruch“, sagt Theurer.

„Jetzt ziehen wir’s durch“

Auch wenn so eine OB-Kandidatur durchaus eine gewaltige Herausforderung sein kann – Angst vor der eigenen Courage hat er nicht. „Jetzt ziehen wir’s durch.“ Das „Wir“ sind er und einige Freunde, die ihn unterstützen, zum Beispiel beim Schreiben der Rede für die offizielle Kandidatenvorstellung. Was er bis jetzt als Bewerber und Wahlkämpfer erlebt habe, sei eine „geile Erfahrung“. Er genießt die Begegnungen mit den Menschen und freut sich darüber, allenthalben angesprochen zu werden.

Andreas Theurer wurde 1963 in Stuttgart geboren. Er hat vier Kinder und drei Enkel. Nach der mittleren Reife, verrät er, schlug er sich als durchs Leben. Als DJ legte er Ulm, Nusplingen und auch im Häfler „America House“ auf. Anfang der 90er-Jahre begann er eine Ausbildung beim Drogeriemarkt Müller. Schnell stieg der Hardrock-Fan zum zum Abteilungsleiter CD auf. Ende 1996 kündigte er „spontan“, im Dezember 1997 fing er bei ZF als Lagerist an. Weil die Gastronomie schon immer sein Traum gewesen war, übernahm er 2008 erst das „Fläschle“ – das inzwischen seine Tochter Sanny managt –, 2014 dann das „Schmalztöpfle“. Der Gastwirt ist zwar ein unabhängiger Kandidat, im Spektrum der politischen Parteien würde er sich „zwischen SPD und FDP“ einordnen.

Ihm ist natürlich klar, dass er bei der Wahl am 12. März keine Chance hat. Ein Ziel, lässt der 54-Jährige wissen, habe er aber allein durch seine Kandidatur erreicht: „Viele Leute aus meinem Bekanntenkreis, die sonst nicht zur Wahl gegangen wären, gehen jetzt zur Wahl.“ Entgegen seinem ursprünglichen Plan, keinen aktiven Wahlkampf zu betreiben, hat er jetzt doch 400 Plakate bestellt. Ermutigt habe ihn auch, dass seine Facebook-Auftritt viele Clicks bekommen hat.

Bei seinem ersten offiziellen Auftritt am vergangenen Montag im Graf-Zeppelin-Haus schlug er sich wacker. Er präsentierte sich als das Sprachrohr des kleinen Mannes und erklärte den 750 Zuhörern in einem durchaus nachdenklichen Vortrag, „dass mir menschliche Schicksale wichtiger sind als Bauwerke“.

Mal angenommen, das Unmögliche passiert und Andreas Theurer gewinnt die OB-Wahl – was würde er zuerst angehen? „Erstmal würde ich eine komplette Bestandsaufnahme machen – und dann geht man die Sachen eben an.“

Die Wahl zum Häfler Oberbürgermeister ist am Sonntag, 12. März. Neben Andreas Theurer bewerben sich der Musiklehrer Philipp Fuhrmann, Künstler Dominik Zehle und Amtsinhaber Andreas Brand um den Posten. Alle Berichte zur Wahl finden Sie in unserem Dossier www.schwaebische.de/OBFN2017