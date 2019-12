In einer Zeit, die medial vor allem durch die Omnipräsenz von Bildern und optischen Flutungen gekennzeichnet ist, ist es fast schon ein Luxus, wenn man Texte, die die Bezeichnung „schöngeistig“ verdienen, genießen darf. Wer dann noch die Gelegenheit hat, sich solche vom Profi vortragen zu lassen, darf sich glücklich schätzen, auch als Erwachsener von der Erzählfantasie mit auf die virtuelle Reise genommen zu werden. Genau so eine Gelegenheit bot sich am Mittwochabend im Bahnhof Fischbach. Der bekannte Theater-, Film- und Fernsehschauspieler Samuel Finzi las aus dem Roman „Hiob“ von Joseph Roth, der 1930 erschienen ist. Musikalisch begleitet wurde er von den Gebrüdern Glücklich.

Mit Beginn der Veranstaltung senkte sich Dunkelheit über den Saal. In warmes, goldgelbes Licht getaucht begannen auf der Bühne die beiden Musiker mit Geige und Akkordeon ihr zugleich klagendes und fröhliches melodiöses Spiel. In diese Musik hinein sprach die markante, osteuropäisch akzentuierte Stimme Finzis: „Vor vielen Jahren lebte in Zuchnow ein Mann namens Mendel Singer. Er war fromm, gottesfürchtig und gewöhnlich, ein ganz alltäglicher Jude.“ Nun ebenfalls von einem eigenen Lichtkegel bestrahlt, an einem schlichten Holztisch sitzend, las und intonierte Finzi die Geschichte des jüdisch-orthodoxen Toralehrers und seiner Familie.

Die Romanhandlung liegt zwischen 1900 und dem Ende des Ersten Weltkriegs, spielt im zaristischen Russland und in New York. Das Unglück scheint über Mendel und seine Frau Deborah mit der Geburt ihres vierten Kindes Menuchim hereingebrochen zu sein. Die älteren Brüder Jonas und Schemarjah sind tadellos gesund, ebenso die Tochter Mirjam, deren Hang zur Koketterie dem Vater früh auffällt. „In der Familie Mendel Singers aber schien es, als hätte der kleine Menuchim die ganze Anzahl menschlicher Qualen auf sich genommen, die sonst vielleicht eine gütige Natur sachte auf alle Mitglieder verteilt hätte.“ Das jüngste Kind ist entwicklungsverzögert, spricht kein einziges Wort außer „Mama“. Die älteren Geschwister quälen den Bruder, doch „Menuchim starb nicht, er blieb am Leben, ein mächtiger Krüppel.“ Jonas wird Soldat im russischen Heer, Schemarjah entkommt dem Militärdienst durch Auswanderung nach Amerika. Dorthin will er die Eltern und Geschwister holen. Um Mirjams sexuelle Eskapaden mit Kosaken zu unterbinden, entschließt sich Mendel, Menuchim in der Obhut anderer Menschen zu lassen und mit Frau und Tochter auszuwandern. Eigentlich wünscht er sich nur einen kleinen Zipfel vom Glück, doch Hiobsbotschaften verdüstern sein Leben. Mit dem Verlust weiterer Familienmitglieder kommt ihm der Glauben an einen gütigen Gott abhanden, am liebsten würde er Gott selbst mitsamt seinen Gebetsutensilien verbrennen.

Der Autor und Regisseur Martin Mühleis hat eine Bühnenfassung des berühmten Romans geschaffen, die auf die bewegenden Effekte der Originalsprache setzt. Die Stimme Finzis im Wechsel mit und in Untermalung durch die beiden Musiker unterstreichen die Wirkung. Valentin Butt ist in Sankt Petersburg geboren. Der studierte Akkordeonspieler aus Berlin hat die Musik für die Inszenierung geschrieben und dafür traditionelle jiddische Themen arrangiert. Im Zusammenspiel mit dem aus New York stammenden Geiger und Sänger Roland Satterwhite entsteht zu den Worten Roths aus Finzis Mund eine beeindruckende Mischung, die auf ein andächtig lauschendes, fasziniertes Publikum treffen. Perfekt wird das Glück dieses Vorleseabends für Erwachsene durch das Happy End der Geschichte. Menuchim ist gesund und ein berühmter Musiker geworden, der den alten, einsamen Vater nach langer Suche findet und zu sich nimmt.