Ein Zeichen für den Frieden...

Schüler und Lehrer der Hugo-Eckener-Schule haben vergangene Woche ein sichtbares Zeichen für den Frieden gesetzt. Gemeinsam stellten sie sich auf dem Schulgelände in Form des Peace Symbols auf. „Das Zeichen soll unterstreichen, dass wir an die Menschen in der Ukraine denken, die im Moment vom Krieg und dessen Auswirkungen gezeichnet sind. Insbesondere wollen wir aber daran erinnern, wie wichtig Frieden für unsere Welt ist.“, so die beiden Initiatoren und Geschichtslehrer Daniel Schwenger und Sabine Lienhard. Foto: Hugo-Eckener-Schule