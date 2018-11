Das Herbstkonzert des Musikvereins Fischbach hat am Samstagabend das Publikum in der Festhalle unter dem Motto „Wunschkonzert“ in die Welt der Wünsche und Träume entführt. Viele Bürger kamen, um mitten in der herbstlich farbenfrohen Dekoration von Blumen und Blätter denen von Dirigent Dirk Müller ausgesuchten facettenreichen Wunschmelodien zu lauschen.

Das Programm stand auch unter dem Wunsch der Musikkapelle, Spenden für neue Uniformen zu sammeln. Eröffnet wurde das Konzert von der Jugendkapelle Fischbach-Schnetzenhausen, die zum ersten Mal unter der Leitung von Jule Thalheim stand und mit dem Stück „The Hanging Tree“, einer bekannten Melodie aus dem Film „Tributes“ die Zuhörer auf den Musikabend einstimmte. Finn Schmieder, der durch das Programm der Jugendkapelle führte, kündigte nach einem Stück von Kees Vlak seine persönliche Nummer eins an, die bekannte Pop-Ballade von Ed Sheeran „Thinking out Loud“, mit der sich die Jugendkapelle verabschiedete, um der Musikkapelle Raum für ihr Wunschkonzert zu bieten.

Triumphmarsch aus Aida

Wie Klemens Maier und Heike Brugger, die den Abend moderierten, erklärten, seien Wünsche, nach einem Spruch Goethes nur Vorboten von dem, was wir imstande sind zu leisten. „Vielleicht wünschen sich viele, auf einem Kreuzfahrschiff auf das weite Meer hinaus zu reisen“, sagte Heike Brugger, als sie die Hymne und den Triumphmarsch aus Aida ankündigte. Majestätische und gleichzeitig dramatische Töne erinnerten an die Figur Radames, der sich wünschte, Aida zu heiraten, doch wegen der Loyalität zum Pharao seinen Wunsch nicht ausleben konnte.

Es folgten viele Wunsch-Geschichten, auch die vom amerikanischen Komponisten George Gershwin, die in einem Medley mit einigen seiner bekanntesten Melodien die Zuhörer fesselte. George Gershwins wünschte sich nichts sehnlicher als Musik zu machen und der Traum sein Leben lang Musik im Mittelpunkt zu stellen, ging in Erfüllung. Einen Höhepunkt des Abends bildete das Stück „Memory“, bei dem Bene Müller als Solist an seinem Bariton brillierte.

Die Geschichte um Pearl Harbour, dem im 2. Weltkrieg von Japan bombardierten Hafen auf Hawaii, kennt fast jeder und seit dem gleichnamigen Film ist auch die Filmmusik von Hans Zimmer, einem Komponist, der durch seine Musik Stimmungen erweckt, bekannt. „Erleben Sie mit uns Romantik, Leidenschaft, Tiefgang und Dramatik“, kündigte Heike Brugger dieses kleine musikalische Meisterwerk an, bei dem die Musikkapelle so richtig Gas gab und die Zuhörer zu Höhen und Tiefen der Musikwelt mitnahm. Mit einem musikalischen Portrait von Henry Manchini, dessen Stücke sich zwischen Jazz und Swing bewegen, entließ die Musikkapelle nach dieser Wunschreise das Publikumin die Realität.