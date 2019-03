Sein ungewöhnliches „Lexikon des Lebens“ hat Wolfgang Hegewald am Montagabend im Kiesel vorgestellt. Nach der Übersiedlung in den Westen habe der gebürtige Dresdener einen fulminanten Start hingelegt, sei aber ein Geheimtipp geblieben, stellte Franz Hoben den Autor vor.

Weil der studierte Theologe und Informatiker in der DDR seine schriftstellerischen Arbeiten nicht publizieren konnte, ist er 1983 in den Westen gegangen, war in Hamburg und Tübingen, später Professor für Rhetorik und Poetik in Hamburg.

Ein sehr gescheiter Autor, ein Ästhet ersten Ranges. Mit überspringender Begeisterung beschreibt er sein jüngstes Werk, sein 13. „schwerwiegendes“ Buch mit dem Titel „Lexikon des Lebens“ als Solitär. Ein Solitär, weil auf schwerem Papier gedruckt, mit 27 Kohle-Zeichnungen seiner Kollegin Anke Feuchtenberger, die weit mehr seien als Illustrationen. Zudem sei der Text in einer Schrift gesetzt, die ein Grafiker eigens für dieses Werk geschaffen habe.

Ein Kaleidoskop des Lebens

In 100 Texten von A bis Z, die von wenigen Zeilen bis zu vielen Seiten reichen, hat Hegewald ein Kaleidoskop des Lebens – seines Lebens – geschaffen, hat Begebenheiten erzählt, Zeitgeschichtliches wie Anekdotisches oder Kurioses, und Dinge vom „Wugula“ (Wurstgulasch) bis zur Zylinderkopfdichtung beschrieben, die in Zusammenhang zu seinem Leben stehen und zugleich selbständig stehen oder in einen ganz anderen Zusammenhang gebracht werden können. Es ist ein Spiel mit Bausteinen, Bausteinen des Lebens, aber welchen Lebens? Das „Jubelgebinde für Jean Paul“ beschreibt dessen wundersame Texte – „...Wortbildkaskaden, Metaphernfluchten, Gleichnisvariationen, Perspektivverwirbelungen...“ – und weckt Assoziationen. Surreal wirkt das Gebilde, das Hegewald aufgebaut hat. Er kann sich wie in einem Irrgarten darin verstecken, er kann heraustreten und als Betrachter fungieren. Ein Spiel mit dem Leben an sich? Sein Protagonist, sein Alter Ego wechselt die Namen, heißt in jedem Text anders, ohne ein anderer zu sein. „Der Spinat roch wie ein lange nicht geputztes Aquarium“, erzählt er von einem Essen, das die Haushaltshilfe mitgebracht habe. Hintergründiger Humor entsteht hier durch ungewöhnliche Verbindungen von Eindrücken.

Ob er nach einem festen Plan gearbeitet habe, wird er gefragt. Er verneint, preist die so gewonnene Offenheit. Er liest mit herber Stimme von einzelnen Blättern. Es ist, wie wenn das Werk gerade entstehen würde, wie einer der vielen Gegensätze: Flüchtigkeit gegen bibliophiles Produkt. Wer genau hinhört, stößt auf viele ungewöhnliche Formulierungen. Der „Pegel der Langweiligkeit“ liegt hier tief unten, wenigstens wenn man sich auf diese Art des Schreibens einstellt und nicht den Inhalt sucht, sondern sich an dem erfreut, wie es gemacht wurde – auch eine Form der Verfremdung. Die Zuhörer haben dies sehr genossen.