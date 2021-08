Ein Wohnheim für junge Erwachsene mit psychischer Krankheit in Friedrichshafen entsteht

Erstmalig und beispielhaft in Deutschland wird das Wohnhaus für junge Menschen mit psychischer Erkrankung in Friedrichshafen, die „Wilde 13“ sein. Sozial- und Integrationsminister Manne Lucha kam zum Richtfest.

„Für junge Menschen mit psychischer Erkrankung ist es oft schwierig, an der Schwelle zum Erwachsenenalter bruchlos weiter angemessene Behandlungs- und Betreuungsangebote zu erhalten“, so heißt es in dem Pressebericht des Sozialministeriums. Und weiter: „Hier klafft, beim Übergang von der Jugendhilfe in die Eingliederungshilfe, eine Lücke. Diese wird demnächst durch die „Wilde 13“ geschlossen, ein Wohnhaus für bis zu zehn junge Menschen mit psychischer Erkrankung.“ Lucha, der zur Einweihnung kam, begann an dieser Stelle einst seine berufliche Laufbahn in der Sozialpsychiatrie.

„Ich danke ausdrücklich allen, die zum Erfolg der Wilden 13 beigetragen haben“, sagte Lucha laut Pressebericht. Träger des Angebots ist der Verein Pauline 13, benannt nach seinem ersten Domizil in der Paulinenstraße 13. Dort entsteht auch der rund 1,8 Millionen Euro teure Neubau, der in der zweiten Jahreshälfte 2022 fertig werden soll, nachdem das alte Haus im Jahr 2017 abbrannte. Pauline 13 hat sich dem Vereinszweck verschrieben, die soziale Psychiatrie im Bodenseekreis zu fördern und bietet gemeindenahe, qualifizierte Beratung, Vermittlung und Begleitung psychisch kranker Menschen und deren Familien im gesamten Bodenseekreis. Wie Ulrike Amann, Geschäftsführende Vorsitzendes des Vereins, sagte, sei man zwar außerordentlich froh über dieses neu entstehende Wohnangebot: „Wir haben aber nach wie vor große Probleme, für unsere Klientel Wohnraum in der Region zu finden“.

Das Angebot der „Wilden 13“, wie das Wohnhaus in Anlehnung an den berühmten Jugendroman „Jim Knopf und die Wilde 13“ von Michael Ende einerseits, aber auch nach der Adresse Paulinenstraße 13 in Friedrichshafen genannt wird, richtet sich an „junge Menschen, die durch alle Systemraster fallen beim Übergang von der Jugend- in die Erwachsenenwelt“ wie Minister Lucha beim Richtfest sagte.

Andererseits hob Lucha laut Pressemitteilung seines Ministeriums auch das Engagement der Stadt Friedrichshafen hervor. Zum Beispiel prange an der Fassade des Gemeindepsychiatrischen Zentrums, nur wenige Schritte stadteinwärts von „Pauline 13“ gelegen, das Logo in großen, unübersehbaren Lettern. Er sei „sehr stolz darauf“, sagte Lucha in Richtung des Friedrichshafener Oberbürgermeisters Andreas Brand, „dass in dieser Stadt niemand ausgegrenzt wird und niemand durch den Rost fällt“. Das Richtfest, so der Minister, sei damit auch ein „Tag des Miteinanders und des gesellschaftlichen Zusammenhalts“.