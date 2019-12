Ein Weihnachtskonzert, das unter die Haut geht

Man kann es drehen und wenden wie man will: Die „Alpenländische Weihnacht“ des Tölzer Knabenchors am Zweiten Adventssonntag im Graf-Zeppelin-Haus hat ganz genau den Geschmack des Publikums getroffen. Ein Weihnachtskonzert oder doch eher ein Gottesdienst? Keine Frage, die Stimmung war spirituell und manchmal war es im Saal so andächtig leise, dass man eine Stecknadel hätte fallen hören können.

Aufgeräumte Jungs mit karierten Hemden und Kniebundhosen, ein Schauspielstar mit charismatischer Stimme am Lesepult mit einer süßlichen Weihnachtsgeschichte, romantische Harfen- und fette Blechbläserklänge – ist das Erfolgsrezept so einfach? Nein, das wäre zu kurz gegriffen. Natürlich ist es die gut gelungene Kombination von gesungenem und gesprochenem Wort, die den Zuschauer zurücklehnen und den Abend genießen lässt.

Natürlich hängt man an den Lippen von Christian Wolff, dem es in gewohnter Weise gelingt, die Zuhörer mitzunehmen auf die beschwerliche Reise Marias und Josefs von Nazareth nach Bethlehem, in den Stall, auf die Felder der Hirten und an die Krippe des neugeborenen Kindes.

Was von Anfang an aber besonders fasziniert, sind unglaubliche Präsenz, eine sehr gute Textverständlichkeit und innere Bereitschaft der 28 jungen Chorsänger, von denen jeder einzelne über bemerkenswerte solistische Qualitäten verfügt. Jugendlicher Elan und ein Funke der Begeisterung springen wie selbstverständlich ins Parkett über. Mit leichter und doch fordernder Hand hat Chorleiter Andreas Stadler alles im Griff. Und dennoch: Trotz aller angestrebten musikalischen Perfektion scheint man hier nicht auf übermäßig gedrillte Chorknaben zu treffen, sondern eher auf eine sympathische Rasselbande, auf ganz normale – wenn auch stimmlich bestens ausgebildete - Jungs, die sichtlich Spaß haben und mit großer Begeisterung auch mal einen Seitenblick riskieren und den engelsgleichen Tönen von Harfenistin Barbara Gasteiger oder der Soloposaune des „Ensemble Classique“ beim Largo aus dem „Winter“ von Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ lauschen.

Dass man während des Konzerts auf Klatschen verzichten möge und dass es auch keine Pause und damit auch keinen unnötigen Bruch im Handlungsablauf gibt, das hat Christian Wolff gleich zu Beginn angekündigt – und das ist sicherlich gut so.

Und so geht sie los, die mittlerweile „25. Bethlehem-Rallye“ der Alpenländischen Weihnacht, die seinerzeit in der Basilika Ottobeuren uraufgeführt wurde, wie Christian Wolff verrät. Ab 2005 hat er den Lesepart des verstorbenen Hans Clarin übernommen. Viele volkstümliche Melodien aus Salzburg, Tirol, der Steiermark oder aus Oberbayern prägen den Abend – natürlich auch Klassiker wie etwa „Es werd scho glei dumpa“, die dem Tölzer Knabenchor auf den Leib geschrieben scheinen. Und immer wieder zeichnen sich junge Solisten aus.

„Es ist still geworden. Die Hirten stehen vor dem Stall“, liest Christian Wolff in seiner ihm ganz eigenen, einfühlsamen Weise. Auch im gut gefüllten Hugo-Eckener-Saal ist es still geworden, bevor majestätische Fanfarenklänge die Gottesgeburt verkündigen. „Da singen die Engel, da jauchzet die Welt.“ So wie er begonnen hat, wird der Konzertabend beendet: Mit einem innigen „Adeste Fidele“ und einem glockenklaren „Halleluja“, das unter die Haut geht und direkt zum Himmel aufzusteigen scheint.

Wiederum kurze Stille, um der Würde des Moments gerecht zu werden. Dann tosender, nicht enden wollender Applaus.

Natürlich gibt es reichlich Zugaben - und ein „O du fröhliche“, bei dem sich auch Christian Wolff unter die Chorsänger mischt.