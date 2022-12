Ein Weihnachtsgeschenk für Kluftern

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Über die Verleihung des Förderpreises des Bodenseekreises 2022 für beispielhaftes bürgerschaftliches Engagement für Kultur und Kunst dürfen sich alle Klufterner freuen. Der Preis ist die Anerkennung für die Klufterner, die in den vergangenen Jahrzehnten Außergewöhnliches auf diesem Gebiet auf die Beine gestellt haben.

Stellvertretend nahmen Bernd Caesar, Günther Schulze, Ragnhild Becker und Gunar Seitz die Urkunde und den Scheck über 1.200 € aus den Händen von Landrat Lothar Wölfe (2.v.l) entgegen.

Ausschlaggebend für die Juri waren die zahlreichen Bücher und Broschüren, Vorträge und Lesungen des Geschichtsvereins Arbeitskreis Heimatgeschichte Kluftern, darüber hinaus die einzigartigen Geschichts- und Kunsttage, die die lokalen Künstlerinnen und Künstler mit ihren Werken bereicherten und als derzeit letztes Großprojekt, der Planetenweg, der viele Besucher anzieht.

Die Besucher dieser Tage wurden aktiv in die Kunstinstallationen einbezogen. Mal standen sie am Jahrestag des Mauerfalls vor einen Grenzzaun aus Stacheldraht, der Kluftern in Ost und West teilte. Mal konnten sie im Jubiläumsjahr die Klufterner „Geschichte im Fluss“ mitgestalten, als die Ortsgeschichte aufgeschrieben auf 1250 Holztäfelchen durch sie dem Fluss der Brunnisach übergeben wurde.

Besonders stolz können die Klufterner auf das Figurenfestival zurückblicken, als sie an 74 Standorten von Efrizweiler bis Lipbach fantasievolle Figurengruppen aufstellten und damit Besucher aus der gesamten Region anlockten. Das sind nur wenige Beispiele aus dem vielfältigen und bunten Reigen der Veranstaltungen (stets Eintritt frei), die unter der Regie des Geschichtsvereins angeboten wurden und die das Leben in Kluftern bereichern.