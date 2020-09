An der Durchführung des bundesweiten Warntags am Donnerstag wird Kritik laut. Die Probe für den Notfall bei Naturgefahren oder Waffengewalt ging so leise vonstatten, dass sie von manchem unbemerkt blieb.

So funktionierte nach Stimmen aus den Netzwerken vielfach die Warn-App NINA des Bundes nicht. Entweder sie löste gar keinen Alarm aus, oder sie meldete sich erst nach dem Zeitraum der Aktion, die zwischen 11 Uhr und 11.20 Uhr stattfand. So schreibt ein Facebook-Nutzer über aus dem Bodenseekreis: „Um 11.31 Uhr meldet sich NINA für den Bodenseekreis. Ich lach‘ mich kaputt. Kann nur sagen: nachbessern; und das flott“. Eine andere schreibt: „In Fischbach nichts. Keine Warnung, kein unterbrochenes Fernsehprogramm. Keine NINA-Warn-App“. Dann fügt die Fischbacherin noch zur App an: „Jetzt hat sie Entwarnung gegeben, bevor sie überhaupt gewarnt hat.“ „Super Aktion“, lautet ihr sarkastisches Urteil zum Warntag. Auch eine andere Nutzerin zieht ihr launisches Fazit: „Das heißt, im Ernstfall bekommt keiner irgendetwas mit.“

Friedrichshafen, Salem, Pfullendorf, Oberteuringen: Aus allen Orten des Kreises schreiben die Leute, dass es ruhig geblieben sei und die Warn-App meist auch nicht funktionierte.

Andere monieren, dass Stadt und Landkreis auf ihren Homepages nicht richtig informiert hätten. Die Stadt Friedrichshafen lässt das nicht stehen: Pünktlich zum Warnzeitraum von 11 Uhr bis 11.20 Uhr sei eine Information mit Notfall-News auf der städtischen Homepage aufgeploppt. „Die News legten sich über die ganze Seite“, so die Sprecherin. Zudem habe die Stadt über Facebook und Twitter informiert sowie einen Sonder-Newsletter herausgegeben. Akustisch blieb es in Friedrichshafen allerdings wirklich still. Zwar gibt es ein mobiles Lautsprechersystem, es sei am Donnerstag in den Stadtteilen aber nicht zum Einsatz gekommen. Das werde man im wirklichen Notfall freilich anders halten, so die Stadt. Landratsamt-Pressesprecher Robert Schwarz stellt für den Bodenseekreis klar: „Wir haben auf eigene Aktionen verzichtet, weil unsere Einsatzkräfte und der Brand- und Katastrophenschutz mit Corona beschäftigt sind, und weil die Sirenen nicht mehr Teil des Bevölkerungsschutzes sind.“ Auf der Homepage erkennt er keine Versäumnisse: Dort sind Informationen zur Warn-App NINA zu finden, sowie in der Rubrik „Aktuelles“ Information zur Krisenfall-Vorsorge.