Ein 26-jähriger Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 19 Uhr in der Ailinger Straße in Friedrichshafen verletzt worden. Der Mann befuhr laut Polizei die Straße stadteinwärts und wollte nach links in eine Hauseinfahrt abbiegen. Wegen Gegenverkehr musste er anhalten. Dies bemerkte eine nachfolgende 22-jährige Autofahrerin zu spät und fuhr auf den 26-Jährigen auf. Hierdurch wurde das Fahrzeug auf den entgegenkommenden Wagen geschoben. Der 26-Jährige verletzte sich und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro.

Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt und bittet Personen, die Hinweise zur Identität der Beteiligten geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.