Ein unverzichtbarer Bestandteil des Lebens

„Was braucht es, um ein solches Haus mit Leben zu füllen? Es braucht Menschen, die mit Herzblut und Leidenschaft dabei sind, sie sich um andere Menschen kümmern, die immer ein offenes Ohr für deren Sorge und Nöte haben.“ Gut gewählte Worte, die Bürgermeister Andreas Köster in seiner launigen Ansprache zum 30. Geburtstag des Seniorenzentrums Haus Sonnenuhr, der am Samstag mit einen „Tag der offenen Tür“ gefeiert wurde, fand.

Sein Dank galt an diesem Festtag den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern – allen voran dem Team um die Beiratsvorsitzenden Monika Hecht, Erna Batsch und Walter Hochdorfer, aber auch der städtischen Familienbeauftragten Tanja Abele. „Sie sind Macher, Sie packen an und bringen ihre ganz eigenen Begabungen ein, um dieses Haus zu einem lebendigen Treffpunkt für Seniorinnen und Senioren aus Friedrichshafen zu machen“, so Köster Gleich zu Beginn begeisterten der 13-jährige Elias Bayha und die neunjährige Leyi Li – beide Schüler der Musikschule Friedrichshafen – mit einer Nocturne von Tschaikowsky und Variationen zu einem Thema von Paganini am Klavier. Auch im weiteren Verlauf war für reichlich Abwechslung gesorgt, zum Beispiel beim Auftritt von Clown Dido. Die Schnitzergruppe stellte ihre Arbeiten vor. Wer Lust hatte, durfte Gymnastik-Tanz und Gedächtnisangebote ausprobieren. Nicht zuletzt konnte man sich bei geführten Rundgängen ein Bild vom umfangreichen Angebot des Hauses machen. „Wir sind zum ersten Mal hier“, sagen Elfriede und Heinz Hausmann. Weit haben sie es nicht von ihrer Wohnung, deshalb sind die Beiden zu Fuß gekommen. „Wir haben in der Zeitung vom Tag der offenen Tür gelesen und wollen mal schauen, was hier so alles los ist“, sagen sie und sind auf jeden Fall gespannt über den Verlauf des Nachmitttags.

Viele bekannte Gesichter

Man trifft auch auf viele bekannte Gesichter. „Ich war früher mal zuständig für die Töpferkurse“, erklärt Brigitte Linse. Auch Klara Larisch und Anneliese Sauter sind ganz begeistert vom Haus Sonnenuhr. „Wir waren früher noch öfter da. Aber seit die körperlichen Beschwerden immer mehr zunehmen, wird auch der Besuch im Haus Sonnenuhr nicht einfacher“, bedauern die Beiden.

Dass sie gerne bei der Malgruppe mitmacht, wird von Rosemarie Timmerherm gerne bestätigt. „Ich habe mit diesem Hobby erst nach meinem Eintritt in den Ruhestand begonnen“, erklärt sie. „Es macht viel Spaß und man lernt auch immer neue Leute kennen.“ Bester Dinge ist auch die Beiratsvorsitzende Monika Hecht. „Wirklich schön, dass man so viele alte Bekannte sieht –aber auch Leute, die zum ersten Mal hier sind“, sagt sie Auf viele Begegnungen bei den Rundgängen durchs Haus freut sich Walter Hochdorfer. „Gut, dass das Haus heute auch die öffentliche Aufmerksamkeit bekommt, die es auch verdient“, fügt er hinzu.

Dass das Seniorenzentrum gerade auch angesichts drohender Alterseinsamkeit ein „unverzichtbarer Bestandteil“ des gesellschaftlichen Lebens in Friedrichshafen sei, wird von Karin Sobiech-Wischnowski betont. Sie engagiert sich seit mittlerweile 18 Jahren fürs Haus Sonnenuhr, ist seit 2004 auch Mitglied im Stadtseniorenrat. „Ich bin beeindruckt, wieviel Geld in dieses Seniorenzentrum investiert wurde“, ist sie voll des Lobes für den von der Stadt geleisteten Beitrag.

Einer, der die Angebote gerne wahrnimmt, ist Joachim Kudelka. „Langweilig daheim herumsitzen ist nicht meins“, sagt er. Gemütlich mit anderen Kaffee trinken? Gern. „Ich finde aber auch die Vorträge interessant“, sagt Joachim Kudelka. „Und hier lernt man auch im fortgeschrittenen Alter immer noch etwas dazu.“