Ein Tag, ein Arzt, 70 Kinder: Praxen am See werden von Infektionswelle überrollt

„Mein Kind ist krank, ich kann heute nicht dabei sein“: Ein Satz, der in diesen Tagen häufig von Eltern zu hören ist, wenn es um Termine geht. Herbst und Winter ist nun mal Erkältungs- und Grippezeit. Dieses Jahr scheint es besonders schlimm zu sein mit den Kinderkrankheiten. Doch wie sehen das die Ärztinnen und Ärzte am Bodensee?

„Ich bin gestern gerade für einen erkrankten Kollegen in seiner Praxis eingesprungen und kann nur sagen: Die Überbelastung ist nicht nur in ganz Deutschland da, sondern auch bei uns“, sagt Christof Metzler, Sprecher der Kinder- und Jugendärzte am Bodensee. So sei die Belastung der Praxen durch Infekte in diesem Jahr „mehr als durchschnittlich“, fügt er an.

„Aufgeschobene“ Infektionen

Der Kinderarzt hat auch eine Erklärung dafür: „Durch die pandemiebedingten Lockdowns hat man die natürlichen, regelmäßigen Infektionen aufgeschoben. Aber die Natur lässt sich nicht aufhalten. Wir haben jetzt also zwei bis drei Generationen von Kindern, denen die jährliche Infektion fehlt und die jetzt alle gleichzeitig damit kommen.“ Dass es Infektionen gebe, sei zwar nicht ungewöhnlich, dass es so viele auf einmal seien, aber eben schon. „Und diese Problematik trifft auf einen großen Personalnotstand“, schildert Metzler.

Christof Metzler ist Sprecher der Kinder- und Jugendärzte am Bodensee. (Foto: Metzler)

Der Mangel, der schon seit Jahren bestehe, werde dadurch jetzt besonders deutlich. „Und selbst wenn jemand jetzt eine Praxis führen oder neu eröffnen will, kommt noch ein weiteres Problem hinzu: nämlich der Mangel an medizinischen Fachangestellten“, erläutert der Kinder- und Jugendärztesprecher. Er kenne Kollegen, bei denen dieser Umstand zu kürzeren Sprechzeiten führe. „Wir haben einen echten Notstand. Das ist wirklich dramatisch, das ist schlimm“, fasst Metzler zusammen.

Was er – der seine eigene Praxis 2021 abgegeben hat und mittlerweile vor allem als Vertretungsarzt einspringt – beschreibt, ist auch von anderen Kinderärzten am See zu hören. In der Lindauer Praxis von Angelika Gottschlich heißt es von einer Mitarbeiterin: „Ja, das können wir nur bestätigen, die Infektionswelle ist viel größer als sonst.“ Das ganze Team arbeite daher momentan täglich sehr viel länger. Überstunden sind auch in der Praxis von Gottschlichs Lindauer Kollegen Max Metzdorf an der Tagesordnung. „Wir sind derzeit viel länger da und mussten dennoch einige Termine absagen“, schildert er. Grund sei, dass zusätzlich zur Infektionswelle, auch noch Kollegen erkrankt seien.

Seine Vorschläge entlasten uns gerade zu null Prozent. Max Metzdorf

„Am Montag war ich allein, habe nur die nötigsten Termine gemacht und innerhalb von acht Stunden dennoch um die 70 Kinder behandelt“, sagt Metzdorf. Große Vorwürfe macht er Gesundheitsminister Karl Lauterbach. „Seine Vorschläge entlasten uns gerade zu null Prozent“, meint der Lindauer Arzt. Auch Kinderärzte-Sprecher Christof Metzler sieht das ähnlich. „Die Politik bemerkt die Probleme immer erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist“, sagt er.

Der Meckenbeurer Kinderarzt Wolfgang Kieninger hat bisher noch keinen seiner kleinen Patienten nach Hause schicken müssen, dennoch ist auch seine Praxis sehr voll, wie er bestätigt. „Es ist deutlich mehr als in den vergangenen zwei Jahren, aber noch nicht so, dass ich ans Limit komme.“

Häufiger Infekte in kürzeren Abständen

Aus seiner Erfahrung der vergangenen Tage und Wochen haben die Kinder am Bodensee derzeit vor allem häufiger Infekte und in kürzeren Abständen als sonst. Zudem bemerkt der Kinderarzt eine zunehmende Verunsicherung bei den Eltern. „Durch die gerade sehr starke, mediale Präsenz der RS-Virus-Thematik gibt es immer wieder irritierte Eltern, die sich bei uns melden. Vieles lässt sich aber schon telefonisch klären“, berichtet Kieninger, der die Eltern dann regelmäßig beruhigen kann. Es sei gerade einfach sehr viel Aufklärungsarbeit nötig, meint er.

Wir bekommen vom Großhandel einfach keinen mehr. Mitarbeiterin der Seehas-Apotheke

Etwas, das die Ängste mancher Eltern wohl noch zusätzlich befeuert, dürfte eine hinzukommende Knappheit so mancher Medikamente sein. Fiebersaft ist auch am Bodensee derzeit gefragt, aber nicht häufig vorhanden. „Der ist teilweise gar nicht mehr lieferbar. Das ist derzeit bei vielen Wirkstoffen so“, bestätigt eine Mitarbeiterin der Bodensee-Apotheke in Friedrichshafen. Und auch das Team der Häfler Seehas-Apotheke kennt die Problematik. „Wir bekommen vom Großhandel einfach keinen mehr, die Lieferungen tröpfeln“, sagt die Apothekerin.

Medikamenten-Knappheit, Personalmangel: Was Letzteres betrifft, hofft Kinder- und Jugenärztesprecher Metzler, dass sich das Problem durch neue Strukturen längerfristig abwenden lässt. „Wir werden in Zukunft vermutlich mehr große Ärztezentren haben. Die Eltern werden längere Fahrten in Kauf nehmen müssen, aber dafür wird die Versorgung hoffentlich wieder stärker gesichert sein. Hoffen wir, dass die Politik tätig wird, bevor die Lage eskaliert“, sagt er.