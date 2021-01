Damit es zu Hause nicht langweilig wird, lässt sich das Spielehaus-Team viele Online-Mitmachaktion einfallen. „Ich möchte ein Pony!" – ein Wunsch, den Eltern nicht unbedingt leicht erfüllen können – zumindest, was ein echtes Pony angeht. Dazu bietet das Spielehaus jetzt ein Alternative, damit die jungen Pferdefans mit einem selbstgebauten Steckenpferd dem Sonnenuntergang entgegenreiten können, heißt es in der Pressemitteilung. Am Donnerstag, 21. Januar, können online Upcycling-Steckenpferde gebastelt werden. Alles was man dazu braucht, finde man in jedem Haushalt: Eine Plastikflasche, einen Stecken, etwas Papier und eine „Satteltasche voller Kreativität“, so die Organisatoren.

Informationen im Spielehaus unter Telefon 07541 / 38 67 29. Das Video ist am Donnerstag, 21. Januar, ab 16.30 Uhr zu sehen auf: