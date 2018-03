Ein starkes Stück – auch ohne Russischkenntnisse

Das „Kharkov Theater for Adults“ ist am Freitag bei den Theatertagen am See aufgetreten. Obwohl die meisten der Zuschauer kein Wort der russischen Aufführung „Harms“ verstehen konnten, sorgten die vier Schauspieler für Begeisterung.

Obwohl die Heimatstadt des Ensembles in der Ukraine liegt, überrascht es nicht, dass die Darbietung auf Russisch erfolgte. Kharkov liegt im Osten des Landes. Dort spricht man Russisch. Einen großen Unterschied machte das für den größten Teil der Zuschauer ohnehin nicht.

Die Theatertage am See haben ohnehin noch nie davor zurückgeschreckt, für Auftritte Gruppen einzuladen, deren Sprache kaum jemand verstehen würde. Das hat sich auch durchaus bewährt, denn während solche sprachlich unverständlichen Darbietungen an anderer Stätte sicherlich hauptsächlich Desinteresse oder Missfallen ernten würden, ist das Publikum der Theatertage am See solches nicht nur gewöhnt, sondern schätzt es. Dazu kam, dass die Aufführung stark auf Bewegung setzte, da war es für die Organisation eine ausgemachte Sache das „Kharkov Theater für Erwachsene“ einzuladen. Der Inhalt des Stückes blieb dennoch ein Rätsel. Der begleitende Text im Programmheft war auf Englisch geschrieben, da die Mitglieder des Ensembles kein Deutsch können und man davon ausging, dass die Besucher mit dem Lesen des Englischen kein Problem haben. Dort fand man allerdings eher eine Beschreibung der Art des Stückes und des Ensembles als inhaltliche Angaben.

Das Schauspiel basiert auf Geschichten und Tagebüchern von Daniil Charms, einem absurden Schriftsteller aus Sankt Petersburg. Sein Leben verbrachte er in Armut und starb während der deutschen Belagerung von Sankt Petersburg in der psychiatrischen Anstalt des dortigen Kresty-Gefängnisses. Seine Werke konnten erst im Zuge der Perestroika einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Zu Beginn der Aufführung hopste eine der Darstellerinnen herein um den Zuschauern auf Englisch genau das in kurzen Worten zu erklären. Dann betraten die vier Schauspieler gemeinsame die Bühne und das absurde Spiel begann. Jeder war mit einer anderen karierten Hose und einem ärmellosen Unterhemd bekleidet. Bis auf das Gesicht war jedes freiliegende Stück Haut genauso wie die Unterhemden mit Worten beschrieben.

Jeder trug mehrere Unterhemden übereinander, die im Laufe des Stückes dann nach und nach ausgezogen wurden und die einzigen Requisiten waren, die das Ensemble einsetzte. während anfangs die Worte auf den Hemden das Bestimmende waren, wurden sie später zunehmend in anderer Form einsetzt und zu Einkauftaschen oder Boxhandschuhen. Die Variationen waren vielfältig.

Soviel Bewegung es gab, der Einsatz der Sprache stand dem in nichts nach. Nicht nur körperlich, auch stimmlich war es eine eindrucksvolle Aufführung.

Andernorts hätte man wohl versucht, eine Brücke zwischen Zuschauern und Schauspiel zu bauen und im Vorfeld etwas zu dem Ensemble oder dem Stück erläutert oder sich anders bemüht eine Verbindung herzustellen. Bei den Theatertagen am See hält man dergleichen allerdings für überflüssig. Das Publikum der Theatertage gab dieser Einstellung Recht. Das Theater bekam tosenden, lang anhaltenden Applaus, der die Begeisterung der Zuschauer lautstark zum Ausdruck brachte.