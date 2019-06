Die plastischen Chirurgen des Medizincampus Bodensee (MCB) nutzen bei der Wiederherstellung der Brust, meist nach einer Krebserkrankung, eine weitere Möglichkeit, um den Frauen mit Brustkrebs eine höhere Lebensqualität und neues Selbstvertrauen zu schenken. Wie der klinikverbund schreibt, greifen sie auf eine Methode zum Brustaufbau mit Eigengewebe zurück.

Seit Jahren werden am Medizincampus Bodensee solche Brustrekonstruktionen mit Eigengewebe vorgenommen. Laut Pressemitteilung erfolgen diese Rekonstruktionen üblicherweise durch den freien Transfer eines Bauchhautlappens (DIEP-Lappen), in Ausnahmefällen kann auch ein Rückenmuskel genutzt werden. schreibt das Klinikum weiter.

Nikotin setzt Silikon zu

„Aber bei sehr schlanken Frauen haben wir manchmal das Problem, dass nur begrenztes Eigengewebe zur Verfügung steht. Die alleinige Einlage eines Silikonimplantates ist auch bei diesen Frauen nicht unproblematisch, vor allem wenn noch der Einsatz einer Strahlenbehandlung oder Nikotinkonsum hinzukommt, sind Probleme mit einem Silikonimplantat nicht selten“, so Dr. Michael Ruggaber, Leiter der Sektion Plastische- und Ästhetische Chirurgie des Medizincampus Bodensee.

Bei sehr schlanken Patientinnen beziehungsweise bei kleiner Brust kommt nun eine weitere Variante ins Spiel: Ein Muskel-Weichteil-Pakt vom Oberschenkel wird als Füllmaterial für die neue Brust genutzt (TMG-Lappen; transversaler myocutaner gracilis-Lappen). Die Vorteile der Verwendung des Oberschenkelgewebes hat der Spezialist schnell aufgezählt: Es wird körpereigenes Gewebe genutzt, sodass es zu keinen Abstoßungsreaktionen kommt. Zudem unterliegt das Gewebe der normalen menschlichen Alterung, auch optisch. Nachoperationen sind an der neuen Brust nur in Ausnahmefällen notwendig und die Narbe am Oberschenkel ist so gut wie nicht zu sehen, fällt selbst im Sommer kaum auf. Und die Gefäßversorgung des zu übertragenden Muskels ist recht konstant, was die Operationszeit verkürzt und damit die Infektionsrate deutlich senkt.