In diesem Jahr ist der sportliche Seehasenmontag anders verlaufen als in den Jahren zuvor. Zum einen fiel die lustige Regatta aus, da der kurze Zeitraum zwischen Pfingst- und Sommerferien den Schulen nicht möglich machte, die Boote zu bauen. Auch beim Duathlon und den Tretbootrennen war die Beteiligung nicht so hoch, wie in den Vorjahren. Aber die Schüler, die dabei waren, haben alles gegeben. Hinzukam, dass einige Akteure für ihre jahrelange ehrenamtliche Begleitung belobigt wurden und Bruno Hirscher sein Amt als Moderator abgab. „70 Jahre Seehasenfest, 70 Jahre Bruno Hirscher – das ist genug“, meinte er mit Anspielung auf seinen runden Geburtstag. Er möchte künftig mit seinen Enkeln das Seehasenfest feiern.

Punkt 9 Uhr griff Harald Buckenmaier wieder zur Pistole, um den Startschuss für den ersten Durchlauf des Duathlons zu geben. Zwölf Teilnehmer sprangen in den See, der nach ihren eigenen Aussagen „eiskalt“ gewesen sei. Das ist auch wohl der Grund, weshalb ein Schüler bereits nach wenigen Metern wieder kehrt machte. Die anderen schwammen 50 Meter bis zur Boje, umrundeten diese und schwammen zurück. An Land warteten die Cheerleader der St.-Elisabeth-Schule, die Lizzy Girls (und zwei Lizzy-Boys), sowie der Seehas auf die Schwimmer und feuerten sie an. Dann hieß es, schnell in die Laufschuhe und ein T-Shirt überziehen, um direkt im Anschluss 1100 Meter zu laufen.

Beim Tretbootrennen waren Geschick und Schnelligkeit gefragt. Die Teilnehmer mussten möglichst schnell eine vorgegebene Seestrecke über knapp 200 Metern hinter sich bringen. Dabei mussten zwei Bojen umrundet werden. Steffen Rooschüz, Schulleiter der Merian-Schule, moderierte die Veranstaltung. Es traten immer zwei Boote gegeneinander an, die entweder mit Zweier- oder Dreierteams besetzt waren. In der Jahrgangsstufe sechs fehlte ein Team, sodass Steffen Rooschüz kurzerhand zwei Mädchen des DLRG-Teams akquirierte. Lara Müller und Hanna Klann schienen gut in Form zu sein, denn sie sicherten dem Team DLRG sofort Platz zwei.

In den Pausen fetzten die Lizzy-Girls über den Rasen vor dem Graf-Zeppelin-Haus und zeigten Tanz mit akrobatischen Einlagen. Bruno Hirscher bedankte sich bei Hans Kreuzer, Michael Wohlfahrt und Harald Buckenmaier für ihr langjähriges Engagement in Sachen Seehasen-Sport, nichts ahnend, dass er selbst von Tilo Weisner, Schulleiter der Grundschule in Kluftern, geadelt wird. Bruno Hirscher hat jahrzehntelang diverse Sportveranstaltungen und auch den Festumzug moderieret, doch jetzt will er in den „Seehasen-Ruhestand“.