Die Glasfassade ist angebracht, die technischen Anlagen im Keller sind weit fortgeschritten, die Rutsche ist montiert – und in den Schwimmbecken sind auch schon die ersten Fliesen angebracht: Das neue Sportbad neben der ZF Arena nimmt immer mehr Gestalt an. Abgesehen von den Verzögerungen gleich zum Start vor zwei Jahren liegen die Bauarbeiten im Zeitplan. Die Eröffnung ist für Anfang 2019 geplant.

Einige Becken sind bereits mit Wasser gefüllt. Baden ist im neuen Sportbad Friedrichshafen aber noch nicht möglich. Der Rohbau ist mittlerweile abgeschlossen. Im Innenbereich kann man erahnen, wie das Sportbad in Zukunft aussehen könnte.

„Wir wollen ein Bad, das die Häfler im Mittelpunkt hat.“ Knapp sechs Jahre alt ist diese Aussage von Oberbürgermeister Andreas Brand. Damit wollte er damals ausdrücken, dass das Ziel der Stadt eben nicht sei, mit einem neuen Hallenbad Heerscharen von Menschen aus der ganzen Region nach Friedrichshafen zu locken. Was folgte, waren heiße Diskussionen unter anderem über die Notwendigkeit von Saunen und einer Gastronomie im neuen Hallenbad. Letztendlich führten sie dazu, dass aus den Planungen für ein Sportbad Planungen für ein Sport-, Familien- und Wohlfühlbad wurden, deren Umsetzung sich die Stadt knapp 38 Millionen Euro kosten lässt. Inklusive Parkhaus wird die Gesamtinvestition bei rund 50 Millionen Euro liegen, die damit nicht nur aktuell die größte Einzelbaumaßnahme der Stadt ist, sondern auch eine der größten in der Geschichte Friedrichshafens. Eine aufgrund der aufwändigen Technik zudem „extrem komplexe und individuelle“, wie Baubürgermeister Stefan Köhler bei einem Baustellenrundgang feststellt.

Offen und großzügig

Mittlerweile sind die Bauarbeiten so weit fortgeschritten, dass man auf einem solchen Rundgang fast zwangsläufig zu dem Schluss kommt, dass dieses Bad neue Maßstäbe in der Region setzen wird. 1200 Quadratmeter Wasserfläche, verteilt auf sechs Becken, dazu drei Saunen und zwei Dampfbäder – das sind schon beeindruckende Eckdaten. Und auch wenn im Innern noch jede Menge zu tun ist, lässt sich bereits erkennen, was die Atmosphäre in diesem Bad künftig prägen wird: die offene und vor allem sehr großzügige Gestaltung – sowohl im Erdgeschoss, wo die Becken verteilt sind, als auch im Sauna- und Gastronomiebereich im Obergeschoss. Lediglich das Kursbecken wird noch per Glaswand von den anderen Bereichen abgetrennt, um dort ungestört zum Beispiel Musik zur Wassergymnastik abspielen zu können.

Die Glasfassade bringt Tageslicht in fast alle Bereiche des Bades – inklusive des Atriums mit Solebecken und Liegen. Die einzelnen Becken sind allesamt bereits vorübergehend mit Wasser gefüllt worden, um zu prüfen, ob sie dicht sind. Teilweise sind auch schon die Fliesen angebracht, auch die Sprunganlage am Schul- und Vereinsbecken steht bereits, wird aber noch von einer Abdeckung geschützt. Auch von außen schon gut zu erkennen ist die rund 83 Meter lange Röhrenrutsche, die übrigens mit ein paar Spezialeffekten versehen wird: In einem Teilstück wird dem Rutschenden der Eindruck vermittelt, als ob er direkt ins Hallenbad hineinrutschen würde. Stattdessen „fällt“ er durch eine Öffnung nach unten, wo die Rutsche fortgeführt wird.