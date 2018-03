Stellen Sie sich vor, Sie bewerben sich um eine Stelle – und einer ihrer Mitbewerber schaut Ihnen gleichzeitig bei der Arbeit über die Schulter. Gibt es nicht? Doch, gibt es! Andrzej Kowal, der Trainer des polnischen Volleyballclubs Asseco Rzeszow, war vier Tage vor Weihnachten in Friedrichshafen, um bei seinem Kollegen Vital Heynen zu hospitieren und sich dessen Volleyballtraining anzuschauen. Kowal gehört neben seinem Landsmann Piotr Gruszka zum Favoritenkreis für den vakanten Posten des polnischen Nationaltrainers. Sie sind zwei von drei verbliebenen Kandidaten des polnischen Verbands für das begehrte Amt. Der dritte im Bunde – und laut einhelliger Meinung der polnischen Öffentlichkeit der absolute Wunschkandidat des Verbandes: Vital Heynen.

„Wenn mich jemand fragt, ob er bei mir zuschauen darf, habe ich kein Problem damit, ihn zuschauen zu lassen“, sagt Heynen zum Besuch seines Rivalen im Dezember. Als der VfB Friedrichshafen am Mittwochabend auch sein 23. Spiel der Saison gewann – durch das erstaunlich klare 3:0 (25:23, 25:17, 25:18) gegen PAOK Saloniki erreichte der VfB vorzeitig die K.o.-Runde der Champions League – waren sogar vier polnische Trainer in Friedrichshafen. Tomasz Watozek, Sebastian Pawlik, Marek Skrobot und Piotr Pszczola sind für den polnischen Verband für den Nachwuchs zuständig, trainieren die U16 bis U19. Um sich das Training ihres künftigen Chefs anzusehen? Oder um vielleicht auch ein bisschen zu spionieren, um mögliche letzte Zweifel auszuräumen?

„Es ist noch nichts in trockenen Tüchern, die endgültige Entscheidung fällt am 7. Februar. „Die Verbandsverantwortlichen haben das letzte Wort“, betont Heynen, der aber schon jetzt gerne zwischen dem Bodensee und Polen zu pendeln scheint. Nach dem lockeren 3:0 des VfB am Samstag in der Bundesliga gegen Rottenburg fuhr Heynen nach Krakau, um sich das polnische Pokalfinale anzuschauen. Am Montag trainierte er in Friedrichshafen wieder den VfB.

Wenn es nach Heynen ginge, dürfte die Pendelei zwischen Bodensee, Polen und Belgien, wo seine Familie wohnt, auch die nächsten Jahre so weitergehen. Denn der 48-Jährige, von 2012 bis 2016 Trainer der deutschen Nationalmannschaft und seitdem parallel zu seiner Tätigkeit in Friedrichshafen auf Länderebene für seinen belgischen Heimatverband tätig, will den Job in Polen. Im Nachbarland gilt Volleyball als eine der Nationalsportarten, erfährt eine deutlich größere Aufmerksamkeit als in Deutschland oder Belgien.

Weil die Nationalmannschaft aber zuletzt schwächelte, bei der Heim-EM 2017 scheiterten die Polen bereits im Achtelfinale, sind die Erwartungen in den neuen Trainer hoch. Zudem erwarten die Verantwortlichen auch während der Vereinssaison Präsenz vom neuen Coach in Polen. Heynen aber will den VfB nicht aufgeben. Dies hat er auch dem polnischen Verband klar mitgeteilt. „Ich habe in den Gesprächen immer wieder betont, dass ich vielleicht im Oktober und November ohne Volleyball sein kann, aber ab Dezember suche ich mir eine zweite Mannschaft“, sagt Heynen. Weil die Spiele der Nationalmannschaften im Sommer stattfinden, heißt das: Ein Leben ohne Vereinsmannschaft kann sich Heynen nicht vorstellen.

Der VfB Friedrichshafen scheint bereit, für Heynen Kompromisse einzugehen. So könnten beispielsweise, sollte der Trainer in Polen gebraucht werden, auch die Assistenten Radomir Venic und Adam Swaczyna den VfB bei manchen Bundesligaspielen gegen eher kleinere Gegner betreuen. Heynen selbst hat immer wieder betont, dass nicht nur sein Trainerteam, sondern auch die VfB-Geschäftsstelle generell nun sehr gut aufgestellt sei.

Wie gut ist der VfB wirklich?

Es sind letztendlich die sportlichen Erfolge, die für Vital Heynen sprechen. 23 Spiele in der laufenden Saison ist sein VfB ungeschlagen. In Deutschland führen die Häfler in der Hauptunde souverän die Tabelle an und stehen am 4. März im DVV-Pokalfinale gegen Bühl. International schaffte der VfB nach nur vier Spieltagen den Sprung in die Play-offs. Das Ziel der Häfler ist nun der Gruppensieg, denn dann spielt der VfB in der ersten Runde nicht gegen ein absolutes Spitzenteam.

Im Gegenzug wären Partien gegen Kazan, Nowosibirsk, Kedzierzyn, Wegiel, Civitanova oder auch Perugia interessant, um zu sehen, wie stark die Mannschaft vom Bodensee im europäischen Vergleich wirklich ist. „Der VfB zählt in dieser Verfassung in Europa zu den besten acht Teams“, stellte PAOKs Angreifer Alexander Shafranovic am Mittwoch nach der Niederlage seiner Mannschaft bewundernd fest. Sein Mannschaftskamerad, der bulgarische Diagonalangreifer Nikolay Uchikov, hielt dagegen: „Sie sind gut, aber auch nichts Besonderes. Ein Team, das gut aufschlägt und in der Annahme stabil ist, schlägt Friedrichshafen“, sagte er zur „Schwäbischen Zeitung“.

Wo sehen sich die Häfler selbst? „Wir haben gegen den griechischen Meister nach einer nicht so guten Vorstellung glatt mit 3:0 gewonnen. Da geht also noch was“, meinte Zuspieler und Kapitän Simon Tischer. Vital Heynen sieht seine Mannschaft im Block und in der Abwehr in Europa ganz oben. Der Angriff würde den Vergleich mit den Spitzenteams aber eher nicht standhalten. „Die Top-Teams in Europa bezahlen sehr viel Geld für ihre Angreifer und das können sich nicht viele Mannschaften leisten.“ Solch eine Siegesserie wie der VfB kann aber sonst niemand vorweisen.