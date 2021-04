Ein Spezialist in der Automatisierung

Das Thema Automatisierung begleitet Thorsten Kever bereits seit vielen Jahren in seinem Berufsleben. Seit März ist er neu als Professor im Bereich Elektrotechnik am Technikcampus Friedrichshafen der DHBW Ravensburg, und auch dort wird ein Schwerpunkt seiner Lehre die Automatisierung sein, wie die DHBW Ravensburg mitteilt.

Thorsten Kever hat an der RWTH Aachen Elektrotechnik studiert und dort im Bereich Halbleitertechnik promoviert. Bei der Firma Bosch in Reutlingen entwickelte er mikromechanische Sensoren für Airbags und für elektronische Stabilitätsprogramme. Vor rund zehn Jahren wechselte der 44-Jährige in den Süden zu dem Sensorikspezialisten ifm nach Tettnang. Dort arbeitete er in verschiedenen Funktionen, zuletzt in leitender Position in der Entwicklung von Vision Sensoren als Bestandteil der Montage-, Fertigungs- und Qualitätskontrolle.

An der DHBW Ravensburg wird Kever im Bereich Automatisierung, angesiedelt an der Elektrotechnik, lehren – und zwar interdisziplinär mit Kollegen aus dem Maschinenbau und der Informatik. Thorsten Kever lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Langenargen.