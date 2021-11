Ein spannendes Schach-Duell

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In einem sehr spannenden Duell trennten sich SF Ravensburg 1 und der SV Friedrichshafen 1 in der Bezirksliga OS Süd 2021/2022 mit 4:4. Der amtierende Vereinsmeister Frank Dangelmayer bringt die Häfler in einem Turmendspiel mit einem Bauer mehr in Führung. Eberhard Böckler und Vincent Weiss verlieren leider ihre Partien. Peter Rügamer und Roman Zeller spielen jeweils Remis. Der routinierte Helmut Strehlau gewinnt sein Endspiel sicher. Zwischenergebnis 3:3. Noch stehen zwei Partien aus.

Über 40 Züge sind gespielt. Nichts für schwache Nerven. Markus Funk spielt gegen den DWZ stärksten Spieler von Ravensburg, Jochen Ringelsiep (DWZ 1900), und versucht seinen Gegner Matt zu setzen. Er muss dafür auf die zwei Freibauern von Ringelsiep aufpassen. Der ehrgeizige Schachfreund Funk verliert in Zeitnot. Damit liegt Friedrichshafen 3:4 zurück. Ein unangenehmes Zwischenergebnis. Die Blicke richten sich auf die letzte noch offene Partie. Andreas Ahlfänger gewinnt an Brett 1 gegen Andreas Abt. In der Tabelle liegen die Häfler mit einem Spiel weniger auf Platz fünf. Der SF Ravensburg 1 bleibt Spitzenreiter. Am 5. Dezember 2021 spielt der SV Friedrichshafen 1 zu Hause gegen den SC Weiler im Allgäu 1.