Ein spannender Blick hinter die Kulissen des Stadtwerks

Die Ferienaktion „wissen was geht!“ der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis bietet Jugendlichen Einblicke in Ausbildungsmöglichkeiten von hiesigen Unternehmen. Für den Informationstag beim Stadtwerk am See haben sich sechs Jugendliche angemeldet. Azubis und duale Studenten des Stadtwerks haben sie herumgeführt und über mögliche Studien- und Ausbildungsgänge beim Stadtwerk am See informiert.

Das Stadtwerk am See ist seit vielen Jahren Projektpartner. „Für uns ist ‚wissen was geht!‘ eine tolle Chance, um mit zukünftigen Bewerbern ins Gespräch zu kommen und das Stadtwerk als potentiellen Ausbildungsbetrieb vorzustellen“, schwärmt Ausbildungsleiterin Regine Weps laut Pressemitteilung von dem Projekt. Den Informationstag gestalten die Auszubildenden und dualen Studenten des Stadtwerks. „Für Jugendliche ist es einfacher sich ins Unternehmen hineinzuversetzen, wenn sie anhand von Führungen und im persönlichen Austausch auf Augenhöhe Wissen vermittelt bekommen“, so Weps. Vorgestellt werden die unterschiedlichen Ausbildungs- und Studiengänge beim Stadtwerk am See. Besonderes Highlight war für die Jugendlichen der Besuch im Wasserwerk und die Führung von Tim Pfeifer, einem ehemaligen Stadtwerk-DH-Studenten, der inzwischen fester Bestandteil der Abteilung Gas-/Wasser-Netzbetrieb ist. Von ihm erfuhren sie, wie aus Bodenseewasser Trinkwasser wird, bevor es sich über insgesamt 740 Kilometer lange Rohrleitungen auf den Weg in die Haushalte des Netzgebiets macht.

Die meisten Ferienaktionsteilnehmer haben sich noch nicht entschieden, welchen Ausbildungs- oder Studienweg sie einschlagen möchten. Einzelne wissen hingegen schon genau, wo die Reise hinführen soll: „Ich hatte im Mai eigentlich schon die Zusage vom Stadtwerk für ein Praktikum als Industriekauffrau. Wegen Corona fiel das aber leider erstmal ins Wasser. Durch ,wissen was geht!’ habe ich jetzt doch noch die Chance bekommen, hinter die Kulissen beim Stadtwerk zu spicken“, freut sich die 14-jährige Leonie. Ausführliche Planung und ein Hygienekonzept auf Seiten des Stadtwerks, machten die Aktion möglich. „Schön, dass wir einen Weg gefunden haben, trotz Corona einen Einblick in das enorm breite Berufsfeld ‚Energie- und Wasserversorgung‘ zu geben“, lautet das Fazit von Ausbildungsleiterin Regine Weps.

Die Aufgaben beim Stadtwerk am See sind vielfältig. „Viele Jugendliche interessieren sich für Zukunftsthemen wie erneuerbare Energien, E-Mobilität oder Smart Grids. Das spüren wir auch bei den Bewerbungen“, fügt Weps abschließend hinzu.

Insgesamt 22 junge Menschen machen derzeit ihre Lehre oder studieren dual bei dem regionalen Energieversorger. Das Stadtwerk bildet Anlagenmechaniker, Industrieelektriker und Elektroniker für Betriebstechnik sowie Industriekaufleute aus. Duale Studiengänge der Fachrichtungen Betriebswirtschaftslehre und Elektrotechnik/Energie- und Umwelttechnik runden das Ausbildungsprofil ab