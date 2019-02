Eine berührende Aufführung von Verdis beliebter Belcanto-Oper „La Traviata“ ist am Donnerstagabend der Kammeroper Köln beim Gastspiel im Graf-Zeppelin-Haus gelungen, dabei hatte der Grippevirus heftig dagegen angekämpft. Angeschlagen war die Darstellerin der Flora, zwei weitere schon vorher ausgetauscht, da versagte zuletzt noch Petteri Falck, dem Vater Germont in der Oper, zwei Stunden vor dem Auftritt die Stimme. Doch vorzüglich sang Tenor Burkhard Solle, der schon als Gastone eingesprungen war, die lyrische Bariton-Partie des Giorgio Germont vom Bühnenrand aus, während Petteri Falck ihn stumm auf der Bühne darstellte – zusammen retteten sie diese eindringliche Szene.

Glücklicherweise waren Esther Hilsberg und Antonio Rivera in den Hauptpartien nicht betroffen, sondern verströmten sich in wunderbarer Gesangskultur. Die große pathetische Operngeste blieb aus, feinsinnig gestalteten Sopranistin und Tenor das Seelendrama um die reife Kurtisane, der nur ein kurzes Liebesglück vergönnt ist, ehe sie vor dem Vater Germont steht, der ihre Seelengröße zwar erkennt, aber dennoch den Verzicht fordert. Ihr Geliebter Alfredo aber demütigt sie in wilder Eifersucht bis ins Mark. In stummem Schmerz eilt er zuletzt an ihr Totenbett, die Seelen liegen bloß, die Emotionen spiegeln sich in den Gesichtern. Im fiebrigen Delirium der Todkranken feiern sie die letzten Momente des verlorenen Glücks.

Schon in der Ouvertüre nehmen die fiebrig zitternden Klänge der Geigen dieses Ende voraus, ehe die flüchtigen Vergnügungen, der Rausch Raum gewinnen. Am Pult der Kölner Symphoniker, des Orchesters der Kammeroper Köln, steht Inga Hilsberg. Neben ihren Engagements als Dirigentin und Sängerin haben die Schwestern Inga und Esther Hilsberg 1996 die Kammeroper Köln (damals Junge Kammeroper Köln) als Opernstudio zur Förderung junger ausgebildeter Sänger gegründet. Auch wenn sie inzwischen über eine eigene Bühne verfügt, ist die Kammeroper nach wie vor als ernstzunehmendes Tourneetheater im deutschsprachigen Raum unterwegs.

Das Bühnenbild versinnbildlicht von vornherein den Verfall, den Untergang: Säulen stürzen und liegen bereits übereinander am Boden, nur darüber gebreitete rote oder weiße Tücher und das dezente Farbenspiel im Licht markieren unterschiedliche Räume. Um die Protagonisten agiert ein kleiner, zwölfköpfiger Chor, singt und spielt die Gäste in Violettas Salon und bei Floras Maskenfest, während die Szene auf dem Landhaus und im Sterbezimmer dank intensiver schauspielerischer und sängerischer Präsenz zum intimen Kammerspiel werden.